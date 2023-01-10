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Altın Havan Ödülü LAÜ Akademisyeni Demirdamar’a layık görüldü

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Altın Havan Ödülü LAÜ Akademisyeni Demirdamar’a layık görüldü
Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar, Eczacılık mesleğine verdiği üstün hizmetlerden ve akademik çalışmalarından dolayı Altın Havan 2022 Jürisi tarafından Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Eczacılığın Oscarı olarak bilinen Altın Havan ödülleri ilaç ve eczacılık sektörünün tüm birimlerinin çalışmalarını ve hizmetlerini değerlendirmek amacı ile ve sektörün duayenlerinden oluşan güçlü bir jüri ile yetkinlikleri belirleyerek yetişmekte olan kuşakları özendirmek ve eczacılık mesleğine, eczacılık eğitimine katkıları olanları ödüllendirmek amacı ile her yıl verilmektedir. İlk günden bu yana her yıl sonunda düzenlenen Altın Havan gecesinde ödüller sahiplerine takdim edilmektedir.
Bu yıl Altın Havan Onur ödülünü düzenlenen tören ile  Lefke Avrupa Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rümeysa Demirdamar aldı.
 
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