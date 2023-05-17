AKÜN Öğrenci Yerleştirme Sınavı 10 ve 23 Haziran’da yapılıyor

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı’nın tarihleri açıklandı.
Sınavlar, 10 Haziran ve 23 Haziran’da saat 10:00’da Akdeniz Karpaz Üniversitesi Kampüsü’nde gerçekleştirilecek.
Sınava KKTC’deki liselerden mezun olacak KKTC uyruklu öğrenciler ile 4 yıllık lise öğrenimini kesintisiz olarak KKTC’de tamamlamış T.C. uyruklu öğrenciler katılabilecek.
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