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AB Burs Programı çerçevesinde 3 öğrenciye burs verecek

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AB Burs Programı, College of Europe’da eğitim görmek isteyenlere burs imkanı sağlıyor

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AB Burs Programı çerçevesinde 3 öğrenciye burs verecek
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Avrupa Komisyonu, “Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Burs Programı” kapsamında, College of Europe’da Avrupa Birliği (AB) ile ilgili konularda eğitim almak isteyen Kıbrıslı Türklere 3 burs imkanı sağlayacağını duyurdu.

Avrupa Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk toplumunu AB'ye daha da yakınlaştırma çabası çerçevesinde 2021'de başlatılan bu burs programından faydalanacak öğrenciler, AB kurumları ce Avrupa projesinin diğer önemli paydaşlarına kolay erişimi olan Brugge Kampüsü'nde eğitim alacağı kaydedildi.

Açıklamada, College of Europe’un AB ile ilgili konularda çeşitli uzmanlık programları sunduğu ve birleşik bir Avrupa'ya adanmış profesyonellerin hazırlanmasına yıllar boyunca önemli katkılarda bulunduğu belirtilerek, komisyonun umudunun, genç Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ın yeniden birleşmesinde ve AB'ye tam entegrasyonunda aktif roller üstlenmesi olduğu ifade edildi.

“Burs, tam öğrenim ücreti, konaklama, yemek, aylık harçlık ve seyahat giderlerini kapsıyor”

Bursun, tam öğrenim ücreti, konaklama, yemek, aylık harçlık ve seyahat giderlerini kapsadığı vurgulanan açıklamada, 2024-25 akademik yılı için başvuruların 16 Ocak tarihinden önce College of Europe’un başvuru sayfası üzerinden yapılması gerektiğine dikkat çekildi. 

Açıklamada, dil becerilerini geliştirmek isteyen adayların da AB Burs programının sunduğu kurslar arasında yer alan Fransızca dil kurslarına başvurabileceği hatırlatılarak, AB Bursları ve dil kursları hakkında daha fazla bilgi için lütfen [email protected] adresinden Goethe Enstitüsü ile irtibata geçilmesi çağrısında bulunuldu. 

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