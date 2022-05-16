22. Bahar Şenlikleri ünlü DJ Garmiani ve Sanjin’in performasları ile son buldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) 22. Bahar Şenlikleri 4 günlük yoğun ve coşkulu bir maraton sonunda DJ Garmiani’nin ve Sanjin’in performansları ile son buldu.

Bu yıl ‘çeşitlilik, kapsayıcılık ve dönüşüm’ temaları ile gerçekleştirilen ve Lefkoşa, Dereboyu’nda 10 Mayıs’ta kortej yürüyüşü ile başlayan şenliklerde; Norm Ender, Nafiz Dölek, Madrigal, Ramz, DJ Garmiani ve Sanjin gibi dünyaca ünlü yerli ve yabancı sanatçılar konuk oldu.



Dört gün süren Bahar Şenlikleri’nde; gün boyu kültür-sanat aktiviteleri, öğrencilerin keyifli zaman geçirebileceği yarışmalar, dans, dj ve canlı preformanslar gibi eğlenceli aktivitelerin yanı sıra katılımcıların farklı lezzetleri de tadabilecekleri dopdolu bir program vardı.

Etkinliğin son gününde, şenlik boyunca gerçekleştirilen Survivor, Demir Adam ve Demir Kadın, rodeo ve dart etkinlikleri ile UKÜ sesini arıyor yarışmalarında başarı gösteren öğrencilere ödülleri dağıtıldı.

UKÜ Kampüsü’nde 22. yılında dopdolu bir program sunan Bahar Şenliği’nde etkinlikler Telsim ve KKTCell’in iletişim sponsorluğunda gerçekleşirken, festivalin medya sponsorluğunu ise NRG Play üstlendi.

