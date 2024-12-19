Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde (KTSYD) Necati Özsoy başkanlığındaki yönetimi kurulunda değişikliğe gidildi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimi kurulunda görev yapan Serhan Kablan’ın yoğun iş temposundan dolayı, görevden ayrılması sonrasında Berk Akdora’ya, KTSYD yönetimi kurulunda görev verildi.

Necati Özsoy başkanlığındaki yönetimi kurulu oy birliğiyle Berk Akdora’ya birlikte görev yapma teklifi yapılmasını kararlaştırdı.

KTSYD başkanı Necati Özsoy da bugün Berk Akdora ile bir araya gelerek yönetimi kurulunda görev yapma teklifini sundu. Teklif için yönetimi kuruluna teşekkür eden Berk Akdora, görevi kabul etti. Berk Akdora Tribün Kıbrıs’taki yazıları ve Kıbrıs Objektif’teki maç yorumları ile son yıllarda spor yazarlığında aktif bir rol oynuyor.