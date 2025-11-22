UniLeague 2025-2026 sezonunun ilk haftasında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Gecenin ikinci karşılaşmasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nde, ev sahibi ODTÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi karşı karşıya geldi. Mücadeleye dengeli başlayan ekipler, ilk dakikalarda skor üretiminde birbirine yakın seyretti. Ancak ilerleyen bölümlerde oyunun kontrolünü eline alan Yakın Doğu Üniversitesi, üstün oyununu skora yansıtarak sahadan 90-48’lik net bir galibiyetle ayrıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi'nde Doruk Önet sergilediği performansla geceye damga vurdu ve maçın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi. Takım arkadaşları Berkem ve Aykut da maç boyunca sergiledikleri başarılı performanslarla galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşma, her zaman olduğu gibi Kuzey Kıbrıs TV ekranlarından canlı olarak yayınlanırken, salonda da hatırı sayılır bir seyirci kitlesi yer aldı. Ayrıca Türkiye’den gelen ODTÜ Rektörü’nün maçı baştan sona ilgiyle takip etmesi dikkat çeken detaylar arasındaydı.

Saha içi ve tribünlerde centilmenliğin ön planda olduğu maç, hem sporculara hem de izleyicilere örnek bir atmosfer sundu.