Umut Ersoy yazılı açıklamasında, Bakan Arıklı'nın “Evden Eve Fiber Projesi” ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "bazı kesimlerin yıllardır muazzam kazanç sağladığı" yönündeki ifadesine işaret ederek, Bakan’a "Kimdir bu rantçılar? Neden üzerlerine gitmiyorsunuz?" diye sordu.

Umut Ersoy, Türk Telekom’un, KAP'a 100 milyon dolarlık yatırım yapacağını bildirmesine rağmen, Bakan Arıklı’nın ‘Uygulama Protokolü’nün henüz hazırlanıyor’ ifadesine ilişkin olarak ise, “Bu 100 milyon dolarlık yatırım tutarı hangi fizibilite, teknik çalışma veya mali rapora dayanıyor. Uygulama Protokolü olmadan maliyet nasıl çıkarıldı? “diye sordu. Ersoy ayrıca, sürecin neden şeffaf bir ihale ile yürütülmediğini ve Telekomünikasyon Dairesi’nin neden bu sürece dahil edilmediğini de sordu.

Umut Ersoy, Bakan’a devamla şu soruları yöneltti:

“Türk Telekom hizmet ücretlerinden ne kadar kazanacak, halkın cebinden çıkacak toplam fatura büyüklüğü ne olacak? Türk Telekom Kıbrıs'ın kuzeyinde vergi ödeyecek mi, yoksa vergiden muaf mı tutulacak? Yatırım bedeli iletişim faturalarına yansıtılacak mı? Tarife fiyatları düşecek mi, artacak mı? Veri güvenliği nasıl sağlanacak?”