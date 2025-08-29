İki gün sürecek festivalin ilk günkü etkinlikleri Toplumcu Sanat Üretim Merkezi’nde, ikinci gün yapılacak olanlar ise Lefkeliler Hanı’nda (Hoi Polloi) düzenlenecek.

Toplumcu Sanat Üretim Merkezi Başkanı Hüseyin Bektaşoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan festivalin ilk gününde “Görünmeyeni Görmek” sergisi ile “Toplumcu Sanat” paneli yer alacak.

Görünmeyeni Görmek sergisinde, atölyede üretilen çeşitli sanat çalışmalarının sergileneceğini belirten Bektaşoğlu, Toplumcu Sanat panelinde ise tiyatrocu Ayda Canova, moda tasarımcısı Mert Özyürekliler ve resim sanatçısı Elisa Kadiroğlu’nun konuşacağını kaydetti.

-Festival, Anadolu Rock grubunun konseriyle son bulacak

Bektaşoğlu, Festival’in ikinci gün etkinliklerinin 20.30’da başlayacağını belirtti.

Cumartesi günü çeşitli standların yanı sıra bir dizi konserin yer alacağını da aktaran Bektaşoğlu, ikinci gün açılışını Grup Üretim’in Özgün Müzik grubunun yapacağını söyledi.

“Vaggelis Gettos’un Yunanca ezgilerden oluşan solo dinletisinin ardından Sofia Barka ile Sebastián Legovich’in farklı kültürlerden farklı dillerdeki şarkıları sahnede olacak.” ifadesini kullanan Bektaşoğlu, festivalin Grup Üretim’in Anadolu Rock grubunun konseriyle son bulacağını kaydetti.

Ücretsiz olan festival etkinlikleri hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin 0533 834 40 89 numaralı telefondan dernek yetkililerine ulaşabilecekleri de belirtildi.