Birinci Lig ekiplerinden Küçük Kaymaklı, China Bazaar Gençlik Gücü’nden Ümitcan Babahan’ı renklerine bağladı.

Bir süreden beridir GG ile görüşme gerçekleştiren yeşil siyahlı ekip oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Ligin ilk yarısında çok fazla forma şansı bulamayan Ümitcan Babahan, ikinci yarıda Küçük Kaymaklı’nın başarısı için ter dökecek.

Konu ile ilgili olarak Küçük Kaymaklı yaptığı açıklamada “Gençlik Gücü'nden Ümitcan Babahan'ı kadromuza kattık. Hoşgeldin Ümitcan” ifadelerini kullandı.