Belediye'den verilen bilgiye göre, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ile Tyrell Investment Ltd. Direktörü Yücel Fehmi tarafından imzalanan protokol kapsamında, Tatlısu Belediyesi'ne alan içerisinde modern standartlarda bir tenis kortu inşa edilecek. Projenin yapımından çevre düzenlemesine kadar tüm yatırım maliyeti Tyrell Investment Ltd. tarafından üstlenilecek.

Projede yalnızca tenis kortu değil, çevresindeki peyzaj düzenlemeleri de yapılarak bölgeye estetik ve fonksiyonel yeni bir yaşam alanı kazandırılacak.

-Tatlısu halkı ücretsiz yararlanacak

Tatlısu Belediyesi Tenis Kortu adıyla hizmet verecek tesis, bölge sakinleri tarafından ücretsiz kullanılabilecek. Kortun işletilmesi, anahtar teslimi ve kullanım organizasyonu ise Tyrell Investment Ltd. tarafından yürütülecek.

Protokole göre, tenis kortunun bakım, onarım, temizlik, peyzaj çalışmaları, teknik işletmesi ve sürdürülebilirliği de şirket tarafından sağlanacak.

Ayrıca yeşil alan ile tenis kortunun sulama sistemi, bölgedeki arıtma sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

-Belediyeye mali yük getirmeyecek

Projeye ilişkin tüm finansmanın özel sektör tarafından karşılanacak olması sayesinde Tatlısu Belediyesi herhangi bir yatırım maliyetine katlanmayacak. Belediye ise proje için gerekli izinleri sağlayacak ve yeşil alanın kullanımına ilişkin herhangi bir ücret talep etmeyecek.

Projeyle birlikte özellikle çocukların ve gençlerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılması ve bölge halkının modern spor tesislerinden ücretsiz yararlanabilmesine olanak sağlanması amaçlandı.