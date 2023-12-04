Avrupa’nın zirvesinde tek puan kaybı Leverkusen’den

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginden İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) haftayı galibiyetle kapatırken Almanya'da lider Bayer Leverkusen 8 maç sonra puan kaybetti

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Arsenal, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

BUNDESLİGA'DA BAYER LEVERKUSEN 8 MAÇ SONRA PUAN KAYBETTİ

Almanya Bundesliga'da namağlup lider Bayer Leverkusen, konuk ettiği Borussia Dortmund ile 1-1 berabere kaldı ve ligdeki 8 maçlık galibiyet serisi, sona erdi. Konuk takımın 5. dakikada JulianRyerson ile öne geçtiği mücadelede, Bayer Leverkusen, 79. dakikada Victor Boniface'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 1 puanla ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden Bayern Münih'in konuk ettiği Union Berlin maçı ise kötü hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Ligin istikrarlı ekiplerinden Stuttgart, ağırladığı Werder Bremen'i 2-0'lık skorla geçerek zirve yarışının içinde yer almaya devam etti. Leipzig ise evinde Heidenheim'i 2-1 yendi.

Bundesliga'nın 13. haftası sonunda Bayer Leverkusen 35, bir maçı eksik Bayern Münih 32, Stuttgart 30, Leipzig 26, Borussia Dortmund 25 puanla ilk beş sırayı paylaştı.

PREMİER LİG'DE ARSENAL ZİRVEDE KALMAYA DEVAM ETTİ

Zirve yarışında büyük çekişmeye sahne olan İngiltere Premier Lig'de lider Arsenal, konuk ettiği Wolverhampton'ı 6. dakikada Bukayo Saka ve 13. dakikada Martin Odegaard'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Wolverhampton'ın tek golü, 86. dakikada MatheusCunha'dan geldi.

Haftanın gollü geçen karşılaşmasında, Manchester City, evinde Tottenham ile 3-3 berabere kaldı. City'nin golleri 9. dakikada Heung-Min Son (kendi kalesine), 31. dakikada PhilFoden ve 81. dakikada JackGrealish'ten geldi. Konuk ekipte ise 6. dakikada Heung-Min Son, 69. dakikada GiovaniLoCelso ve 90. dakikada DejanKulusevski ağları sarstı.

Zirve mücadelesini sürdüren Liverpool ise sahasında Fulham'ı 4-3 mağlup etti. Sezonun istikrarlı ekiplerinden Aston Villa, Bournemouthdeplasmanından 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United ise konuk olduğu Newcastle United'a 1-0 yenildi.

Ligin 14. haftası sonunda, 33 puanlı Arsenal lider, 31 puanlı Liverpool ikinci, 30 puanlı Manchester City üçüncü, 29 puanlı Aston Villa dördüncü, 27 puanlı Tottenham beşinci sırada yer alıyor.

LALİGA'DA REAL MADRİD AVERAJLA LİDERLİĞİNİ KORUDU

İspanya’da liderlik mücadelesinde büyük heyecanın yaşandığı LaLiga'da ise Real Madrid, konuk ettiği Granada'yı 26. dakika Brahim Diaz, 57. dakikada Rodrygo'nun fileleri havalandırmasıyla 2-0 mağlup ederek averaj farkıyla liderliğini korudu.

Mütevazı bütçeli kadrosuna rağmen bu sezon üstün performansıyla futbolseverlerin takdirini toplayan Girona, konuk ettiği Valencia'yı ChristianStuani'nin ağları sarsmasıyla 2-1 yenerek zirve yarışında yakın takibini sürdürdü.

Barcelona ise ağırladığı Atletico Madrid'i 28. dakikada JoaoFelix'in golüyle 1-0 yendi.

15. haftası oynanan LaLiga'da, 38 puanlı lider Real Madrid'i, averaj farkıyla Girona, 34 puanla Barcelona, 31 puanla Atletico Madrid izledi.

INTER, SON ŞAMPİYONU FARKLI YENDİ

İtalya Serie A'da zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Inter, konuk olduğu son şampiyon Napoli'yi 44. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 61. dakikada NicoliBarella ve 85. dakikada MarcusThuram'ın golleriyle 3-0 mağlup etti.

Zirve mücadelesi veren Juventus, Monzadeplasmanında 3 puanı, 2-1'lik skorla aldı.

Milan, ağırladığı Frosinone'u 3-1; Roma ise deplasmandaSassuolo'yu 2-1 yenerek üst sıralardaki yerini korudu.

Serie A'nın 14. haftası sonunda 35 puanlı lider Inter'i, 33 puanlı Juventus, 29 puanlı Milan, 24'er puanlı Roma ile Napoli takip etti.

PSG, 10 KİŞİYLE KAZANDI

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında PSG, deplasmanda Le Havre'yi 2-0 mağlup etti. 10. dakikada PSG'nin kaleci GianluigiDonnarumma'nın, rakip oyuncuya müdahalesi nedeniyle henüz 10. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü mücadelede, konuk ekibe galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada KylianMbappe, 89. dakikada Vitinha kaydetti.

Nice, konuk olduğu Nantes'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara aldı. Monaco, ağırladığı Montpellier'i 2-0; Lille ise evinde Metz'i aynı skorla yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Ligue 1'de 33 puanlı PSG lider, 29 puanlı Nice ikinci, 27 puanlı Monaco üçüncü, 26 puanlı Lille dördüncü sırada yer aldı.

