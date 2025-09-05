Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manastırı'nda yer alacak Festival, 16 Kasım'da sona erecek.

9 konser etkinliğini sanatseverlerle buluşturacak olan festivalin biletlerine; Lefkoşa ve Girne'deki Deniz Plazalar’dan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden, konser girişinden ve online olarak giekibris.com adresinden ulaşılabilecek.

Bu yıl; Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla yapılacak festivalin programı ise şöyle:

“23 Eylül - Cazın Devleri Buluşması Konseri ile Oytun Ersan (bass) & Blue Deja Vu Band sanatçıları; Rainer Hamacher (guitar), Eckhard Meszelinsky (sax), Christian Dellacher (keyboards) ve Jan Niemeyer (drums)

28 Eylül- Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Esintisi Konseri

2 Ekim - The Great Opera Arias & Beyond Konseri.

10 Ekim - Piyanist-besteci Arman Ratip Piyano Resitali

16 Ekim- Piyano vitüözü Gülsin Onay, kemancı Erkin Onay ve çellist Pınar Bayraktar, Tchaikovsky'nin çok sevilen Op.50 Piyano Triosu

25 Ekim- Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin Türkiye Korosu ile Dernek Korosu birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. Yılı anısına konser verecek.

1 ve 2 Kasım- Fazıl Say Piyano Başında 50 Yıl Konseri

16 Kasım - Piyano vitüözü Alexei Volodin'in Piyano Resitali"