Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, Bellapais Manastırı'nda yer alacak Festival, 16 Kasım'da sona erecek.

9 konser etkinliğini sanatseverlerle buluşturacak olan festivalin biletlerine; Lefkoşa ve Girne'deki Deniz Plazalar’dan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi’nden, konser girişinden ve online olarak giekibris.com adresinden ulaşılabilecek.

Bu yıl; Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla yapılacak festivalin programı ise şöyle:

“23 Eylül - Cazın Devleri Buluşması Konseri ile Oytun Ersan (bass) & Blue Deja Vu Band sanatçıları; Rainer Hamacher (guitar), Eckhard Meszelinsky (sax), Christian Dellacher (keyboards) ve Jan Niemeyer (drums)

28 Eylül- Lefkoşa Belediye Orkestrası Latin Esintisi Konseri

2 Ekim - The Great Opera Arias & Beyond Konseri.

10 Ekim - Piyanist-besteci Arman Ratip Piyano Resitali

16 Ekim- Piyano vitüözü Gülsin Onay, kemancı Erkin Onay ve çellist Pınar Bayraktar, Tchaikovsky'nin çok sevilen Op.50 Piyano Triosu

25 Ekim- Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin Türkiye Korosu ile Dernek Korosu birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. Yılı anısına konser verecek.

Ara bölgede İki toplumlu barış etkinliği düzenlendi
Ara bölgede İki toplumlu barış etkinliği düzenlendi
İçeriği Görüntüle

1 ve 2 Kasım- Fazıl Say Piyano Başında 50 Yıl Konseri

16 Kasım - Piyano vitüözü Alexei Volodin'in Piyano Resitali"