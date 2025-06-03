Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nde binlerce çocuk eğlenerek öğrendi
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Festival organizatörü örgütlerden yapılan açıklamada, çeşitli mücadele öykülerini kapsayan festivale tüm halkın davetli olduğu belirtildi.
Açıklamada, Anonim Gençlik Örgütü, Baraka Kültür Merkezi, Basın-Sen, BES, El-Sen, Göç-Taş, Güç-Sen, Haksen, DAÜ Marksist Düşünce Topluluğu, Kadın Eğitimi Kolektifi, KOOP-SEN, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS ve gönüllülerce hazırlanan festivalde tüm gösterimlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı kaydedildi.