Festival organizatörü örgütlerden yapılan açıklamada, çeşitli mücadele öykülerini kapsayan festivale tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

Açıklamada, Anonim Gençlik Örgütü, Baraka Kültür Merkezi, Basın-Sen, BES, El-Sen, Göç-Taş, Güç-Sen, Haksen, DAÜ Marksist Düşünce Topluluğu, Kadın Eğitimi Kolektifi, KOOP-SEN, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS ve gönüllülerce hazırlanan festivalde tüm gösterimlerin ücretsiz ve biletsiz olacağı kaydedildi.