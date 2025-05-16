ZAYDER'den yapılan açıklamaya göre, dün üniversite kampüsünde düzenlenen kermesten elde edilen gelir, derneğe bağışlanarak özel gereksinimli çocukların ihtiyaçlarının karşılanması ve aşevinin giderlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Kermeste gözleme, soğuk içecekler, çay ve kahve ikramlarının yanı sıra kitap standı, Kıbrıs’a özgü kültürel ürünler, el yapımı takılar, çantalar ve ikinci el kıyafetler de satışa sunuldu.

Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Rabia Özcömert , Uluslararası Final Üniversitesi öğrencilerine ve emeği geçen projeyi yöneten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Birol ve tüm akademisyenlere teşekkür ederek, gençlerin sosyal sorumluluk bilincinin toplumun geleceği açısından umut kaynağı olduğunu belirtti.