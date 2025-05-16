Toplu İş Sözleşmesi, Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, ilgili komite üyeleri ve sendika başkanı Semih Kolozali’nin katılımıyla imzalandı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin imkanları göz önünde bulundurularak, çalışanların yaşam standartlarını iyileştirme hedefiyle hazırlanan sözleşme, mali ve sosyal haklarda kazanımlar içeriyor. Açıklamaya göre, bu çerçevede, uzun yıllardır geçici işçi statüsünde çalışan birçok personel daimi işçi kadrosuna geçirilerek kurumsal yapı güçlendirildi.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Bizler sadece hizmet üretmiyor, emekçinin hakkını da gözetiyoruz. Bu sözleşme, çalışma barışının ve sosyal adaletin bir göstergesidir. Belediyemizin sürdürülebilir yapısı korunarak, çalışanlarımızın geleceğini teminat altına aldık. Tüm emekçilerimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.

Sendika Başkanı Semih Kolozali de, sözleşmenin imzalanmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek , “Bu süreç, çalışanların sosyal haklarının geliştirildiği ve güvence altına alındığı bir süreçtir. Uyum içerisinde çalıştığımız Sayın Belediye Başkanımıza ve belediye meclis üyelerimize teşekkür ederiz. Bu sözleşme ile birlikte hem hizmet kalitesinin hem de personel memnuniyetinin artacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.