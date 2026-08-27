Cumhuriyet Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Barcelona Academy’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirmeyi planladığı hazırlık kampına yönelik girişimlerini değerlendirdi.

Ziya Öztürkler, Rum yönetiminin hazırlık kampının iptal edilip Güney Kıbrıs’a taşınması yönündeki girişimini eleştirerek, bunun Kıbrıslı Türk gençlere yönelik spor izolasyonlarının yeni bir örneği olduğunu söyledi.

Öztürkler, uluslararası toplumun Rum Yönetimi'nin Barcelona kampıyla ilgili tavrını görmesi gerektiğini belirtti.

Bu tutum karşısında uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Öztürkler, kampın iptal edilmesi veya Güney Kıbrıs’a taşınmak istenmesinin, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gösterdiğini kaydetti.

Rum tarafının bir yandan görüşme masasında güven yaratma ve iş birliği kavramlarından söz ederken, diğer yandan gençlerin spor yapmasına ve uluslararası bir akademinin KKTC’de kamp düzenlemesine karşı çıkmasının ciddi bir çelişki oluşturduğunu belirten Öztürkler, bu tür girişimlerin taraflar arasında güven yaratılması yönündeki çabalara da zarar verdiğini ifade etti.