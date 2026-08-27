Yakın Doğu Üniversitesi Halkla İlişkiler Müdürü Özer Turan, FC Barcelona’nın resmi Barça Academy platformunda YDÜ tesislerinde yapmayı planladığı futbol eğitim modeli konusuna açıklık getirdi.

Özer Turan’ın duyurduğu programa göre, FC Barcelona’nın dünyaca ünlü futbol eğitim modeli Lefkoşa’da genç sporcularla buluşacak.

7-11 Eylül ve 16-20 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan futbol kampına 6-18 yaş arasındaki sporcular katılabilecek.

Kamp, Yakın Doğu Üniversitesi’nin FIFA standartlarındaki spor tesislerinde gerçekleştirilecek. İspanya’dan gelecek uzman ve lisanslı antrenörlerin görev yapacağı organizasyonda, Barcelona’nın futbol eğitim modeli uygulanacak.

Programda yalnızca teknik ve fiziksel gelişime değil çaba, azim, saygı, takım çalışması ve değerler eğitimine de ağırlık verileceği belirtildi.

Kampta performanslarıyla öne çıkan genç sporcular için ise Barcelona’nın uluslararası programlarına katılma, küresel scout ve oyuncu gelişim ağına dahil olma ve Barcelona’daki eğitim fırsatlarından yararlanma imkanları sunulacağı ifade edildi.