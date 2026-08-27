Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Doç. Dr. Düriye Deren Oygar’ın Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı görevinden alınarak yerine yeni bir atama yapılmasına ilişkin açıklama yaptı.

GİKAD açıklamasında, KKTC’de üst düzey bürokratların görev süreleri ve kurumların ihtiyaçları gözetilmeden, ani kararlarla ve kamuoyuna yeterli açıklama yapılmadan görevden alınmasının yalnızca kişilerle ilgili olmadığını, kamu yönetimi bilincinin olmaması ile ilgili önemli bir sorun olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Düriye Deren Oygar’ın görevden alınmasının da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden GİKAD, bir kamu görevinin sona ermesinin mümkün olduğunu ancak bunun nasıl, hangi gerekçeyle ve hangi usulle gerçekleştirildiğinin en az kararın kendisi kadar önemli olduğunu vurguladı.

GİKAD, bugün konuşulması gerekenin yalnızca bir görevden alma değil, KKTC’nin nasıl bir kamu yönetimi anlayışına sahip olması gerektiği olduğunu kaydetti.

Güçlü bir KKTC’nin; kişilerin değil kurumların güçlü olduğu, kadınların ve liyakat sahibi insanların üst düzey görevlerde hak ettikleri yeri alabildiği, hukukun ve etik ilkelerin herkese eşit uygulandığı bir kamu düzeniyle mümkün olduğunu belirten GİKAD, kadınların karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmasını desteklemenin temel amaçlarından biri olduğunu ifade etti.

Dernek, kadınların üst düzey bürokraside, kamuda ve devlet yönetiminde daha güçlü şekilde yer almasını istediklerini belirterek, kadınların üst düzey görevlerdeki varlığının korunmasını ve artırılmasını son derece önemli bulduklarını açıkladı.

GİKAD açıklamasında, KKTC’nin artık kapsamlı bir kamu reformuna ihtiyacı olduğunu da belirterek, kişilere ve dönemsel tercihlere bağlı olmayan; liyakati, kurumsal hafızayı, şeffaflığı ve sürekliliği esas alan bir kamu yönetimi anlayışının oluşturulmasının şart olduğunu vurguladı.