Dünyaca ünlü İspanyol futbol kulübü Barcelona’nın futbol akademisi, genç sporculara yönelik kamp programı için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni seçti.

FC Barcelona’nın resmi Barça Academy platformunda “Lefkosa Camp” adıyla duyurulan organizasyonun Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) tesislerinde yapılacağının açıklanması, Güney Kıbrıs'ta tepkilere neden oldu.

Kıbrıs Rum Futbol Federasyonu (KOP), Barselona akademisinin Lefkoşa’da bir antrenman kampı duyurusunun ardından UEFA’ya protesto ve ‘engelleme’ girişimlerde bulundu.

Rum Dışişleri Bakanlığı da kampın engellenmesi için yoğun bir çalışmanın olduğunu bildirdi.

KOP’un kamp programının açıklanmasından sonra harekete geçtiği bildirildi ve Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak bir kampın FIFA ve UEFA kurallarına uygun olmadığı öne sürüldü.

Rum Futbol Federasyonu (KOP) Başkanı Haris Loizidis, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzan, FC Barcelona ve UEFA’ya mektup göndererek, FC Barcelona Academy’nin KKTC’de düzenleyeceği hazırlık kampını engellemek için müdahale etmesini istedi.

Loizidis mektubunda FC Barcelona’dan, KKTC’de hazırlık kampı düzenleme kararını gözden geçirmesini veya “daha uygun ve hukuka uygun” diye nitelediği Güney Kıbrıs’ta gerçekleştirmesini ya da adada düzenlememesini istedi.

UEFA’ya ve FC Barcelona’ya da dağıtımı yapılan mektupların önceki sabah gönderildiği belirtilen haberde Rum Futbol Federasyonu’nun, konuyu yakından takip ettiği ve gereği halinde daha ileri eylemlerde bulunacağına işaret edildi.

RUM MEDYASI

Öte yandan Rum medyası haberi, ‘’FC Barcelona, Kuzey Kıbrıs’a atıfta bulunarak işgal altındaki topraklarda kamp kuracağını duyurdu’’ manşeti ile verdi.

Haberde FC Barcelona’nın internet sitesinde de kamp programının yer aldığına işaret edildi ve “Bu göz ardı edilemeyecek bir terminoloji benimsemesi de dahil olmak üzere ciddi soruları gündeme getiriyor” denildi.

Rum muhalefeti de, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla İspanya hükümetine baskı yapılarak, kamp programının iptal edilmesini istedi.

Rum basınındaki haberlerde, Barcelona gibi dünyanın en tanınmış futbol kulüplerinden birinin resmi internet sitesinde bu ifadeye yer vermesinin, Güney Kıbrıs açısından “ciddi sorular” doğurduğu savunuldu.

Bazı yayınlarda organizasyon, KKTC’nin uluslararası alanda “normalleştirilmesine” yönelik bir adım olarak yorumlandı.

BARCELONA BAŞKANI'NIN GEÇMİŞ ZİYARETİ HATIRLATILDI

Rum basını ayrıca Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın geçmişte Kuzey Kıbrıs’a yaptığı ziyareti de yeniden gündeme getirdi. Laporta’nın 2014 yılında kulüp başkanı olmadığı dönemde Kuzey Kıbrıs’ı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulunduğu hatırlatılarak, Barcelona’nın Kıbrıs konusundaki tutumunun geçmişi olduğu ileri sürüldü.

ELAM’DAN İSPANYA’YA ÇAĞRI: KAMPI İPTAL EDİN

Gelişmenin ardından Güney Kıbrıs’taki milliyetçi ve aşırı sağcı parti ELAM da devreye girdi.

ELAM, Barcelona’nın KKTC’de düzenleyeceği futbol kampını “düşünülemez” olarak nitelendirerek kampın iptal edilmesini istedi. Parti, hem İspanya hükümetine hem de Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına çağrıda bulunarak organizasyonun engellenmesi için harekete geçilmesini talep etti.

ELAM’ın tepkisi yalnızca Barcelona kampıyla sınırlı kalmadı. KKTC’de düzenlenmesi planlanan Zamna müzik festivali de aynı açıklamalarda hedef alındı.

Cyprus Times ve Sigmalive gibi yayınlarda da ELAM’ın iki etkinliğin iptal edilmesi için girişim başlatacağı, İspanya hükümeti ve Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığından müdahale beklendiği aktarıldı.