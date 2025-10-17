KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen U17 Kızlar Ligine A ve B Grubunda Perşembe akşamı oynanan 4 karşılaşma ile devam edildi.

A Grubu Müsabakalarına Lefkoşa ve Mağusa’da oynanan iki karşılaşma ile devam edildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada YDÜ rakibi Akdeniz SB ni 3-1 mağlup etmeyi başardı.

Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan gecenin önemli karşılaşmasında evsahibi GMBÇS baştan sona büyük bir mücadeleye sahne olan müsabaka da Erenköy Karpaz Belediyesini 3-2 mağlup ederek haftayı 8 puanla lider tamamladı.

B Grubu Programına bu akşam oynanan 2 karşılaşma ile devam edildi. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin diğer önemli karşılaşmasında Cihangir GSK , Lefkoşa Voleybol Akademisi’ni 3-0 mağlup ederek maç fazlası ile 9 puanla liderliğe yükseldi.

Mağusa Arena Spor Salonunda oynanan gecenin son karşılaşması da baştan sona büyük bir mücadeleye sahne oldu. DAÜ bu zorlu karşılaşmayı rakibi MSA karşısında 3-2 galibiyetle kapattı.

Voleybol Liglerinde 4. Hafta Programına Cumartesi U13 Kızlar Liginde oynanacak olan 3 karşılaşma ile devam edilecek.