İskele bölgesindeki atık su arıtma tesisleri denetlendi.

İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Bölümü tarafından, Çevre Koruma Dairesi uzmanı eşliğinde kontrol edilen t esislerin kapasitesi, çalışma performansı ve çevre mevzuatına uygunluğu değerlendirildi.

Eksikliklerle önlemler konusunda işletmelere uyarıda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, d enetimlerin, atık suların çevreye zarar vermeden arıtılmasının, yer altı su kaynaklarının korunmasının ve halk sağlığının güvence altına alınmasının önemine işaret edildi.