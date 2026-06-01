Mesarya Belediyesi’nin 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında bu yıl dördüncüsünü düzenlediği çocuk festivali başladı.

İki güne yayılan festivalde, çocuklara yönelik çeşitli oyunlar, aktiviteler ve eğlenceli etkinlikler olacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre bugün başlayan festivalde söz alan Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, bölge okullarından gelen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Çocuk Festivali yarın saat 18.30’da yapılacak kortejin ardından saat 19.30 itibarıyla Vadili Düğün Salonu’nda (çim alan) öğrencilerin gösterileri ve çeşitli aktivitelerle devam edecek. Festivalde illüzyonist Anıl Gökgül de sahne alacak.