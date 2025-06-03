Birinci Ligin yeni kulübü Baf Ülkü Yurdu’nda genel kurul öncekiakşam yapıldı. Baf Ülkü Yurdu üyelerinin büyük ilgi gösterdikleri genel kurulda Divan başkanlığını Türkay Tokel yaparken, Mehmet Güneş le Muammer Güneş de Divan sekreterliklerini yaptılar. Genel kurula tek başkan adayı olarak giren Mustafa Altun üyelerin onayıyla kulübün yeni başkanı oldu.

Kulüp başkanlığını Ahmet Ertay’dan devralan Mustafa Altun brlkte çalışacağı yönetm kurulunu da belirledi. Başkan vekilinin Hakan Şanlıer, asbaşkan ve genel koordinatörün Hasan Altınmakas’ın olduğu 31 kişilik geniş bir yönetim kurulu oluşturan Mustafa Altun’un başkanlığında çalışacak Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeler de belli oldu. Mustafa Altun başkanlığındaki yönetm kurulu, 2027 yılına kadar görev yapacak.

Yeni başkan Altun, yaptığı kısa konuşmada, kulübü daha ileri taşımak için yönetimiyle birlikte özveriyle çalışacaklarını belirterek üyelerin güvenine teşekkür etti.