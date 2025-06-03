Esentepe Spor Kulübü’nde Olağan Genel Kurul, 18 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Başkanlık seçiminin de yapılacağı genel kurul öncesi açıklama yapan mevcut başkan İbrahim Beyazbayram, göreve devam sinyali verdi.

Esentepe Spor Kulübü Başkanı, görev süresinin sonuna gelirken camiaya mesajlar vererek yeniden aday olacağını açıkladı.

Altı yıllık başkanlık dönemini değerlendiren Başkan Beyazbayram, hem sportif başarılar hem de tesisleşme adına atılan adımlarla kulübün önemli bir gelişim kaydettiğini vurguladı.

Beyazbayram’ın paylaşımı şöyle:

“Esentepe camiasında yöneticilik yapmak hem onur hem de gurur duyulacak bir görevdir.” diyen başkan, bu süreçte yaşadıkları sevinçler ve zorluklara da değindi:

“Zaman zaman üzüldük, çoğu zaman sevindik ama altı yıllık programda gemiyi doğru seferi tercih ederek limana ulaştırdık.”

Başkan, özellikle bölge halkının büyük desteğini aldıklarını, kulübün hem sportif hem de altyapı yönünden güçlendiğini ifade etti. Bu dönemde:

• Sporcu yaşam evleri ile konut ihtiyacını ortadan kaldırdıklarını,

• Spor Dairesi, Çatalköy-Esentepe Belediyesi, bölge iş insanları ve kulüp iş birliğiyle ikinci bir standart saha kazandırdıklarını,

• Yeni dönemde ise kulübe gelir getirecek projeler için Başbakanlık Spor Dairesi ile protokol imzalandığını açıkladı.

Son olarak, Başkan camiaya şu sözlerle teşekkür etti:

“Bugüne kadar bana ve yönetimime güvenen tüm camiama çok teşekkür ederim.”