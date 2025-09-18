Girne’de meydana gelen “kanunsuz ateşli silah ithal, taşıma ve tasarrufu” suçlarından yargılanan sanık Emre Alp aleyhindeki dava süreci, Girne Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda karara bağlandı.

Yargıç Temay Sağer, kararında sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi olduğunu, bu tür suçların son dönemde ülkemizde toplum huzurunu ve güvenliğini tehdit eden suçlardan olduğunu belirtti. Yargıç, sanığın ülkemize sürmüş olduğu tır ile geldiğini, yükü indirdikten sonra ertesi gün dönüş için gitmiş olduğu limanda yapılan kontrolde tasarrufunda sadece tabanca tespit edildiğini, mermi bulunmadığını söyledi.

Yargıç, sanık aleyhinde yapılan sorguda, ülkesinde hayati tehlikesi bulunduğunu, aile bireylerinin husumetlileri tarafından öldürüldüğünü, bu nedenle kendisini korumak için silah aldığını ve KKTC’ye gelirken silahı bırakmayı unuttuğunu belirttiğini aktardı.

Yargıç, sanığın ailesiyle ilgili anlattıklarını kanıtlayıcı emareler sunduğunu, tabanca ile ülkeye giriş yaptığını, yükü teslim ettikten sonra hiçbir suça karışmadan geri döneceği aşamada tespit edilerek tutuklandığını dikkate aldıklarını; ancak işlemiş olduğu suçun ciddiyetini de göz ardı edemediklerini ifade etti.

Yargıç Sağer, sanığı mahkûm edildiği davadan 10 ay hapis cezası ile cezalandırıldığını açıkladı.