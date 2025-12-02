CTP Genel Başkanlığına seçilen Sıla Usar İncirli, KKTC siyasi yaşamında bir partinin başına gelen üçüncü kadın lider oldu.

CTP’nin ilk kadın başkanı olan Sıla Usar İncirli’den önce Millet Partisi (MP) ile Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) kadın liderler tarafından yönetilmişti.

Rüyam Karaca, 2021’de MP Başkanı seçilmişti. MP, YDP’den istifa ettikten sonra yasa gereği başka bir partiye geçemeyen Bertan Zaroğlu önderliğinde kurulmuş; Karaca, Zaroğlu’nun milletvekilliği sona erdikten sonra koltuğu devretmişti.

Mine Atlı ise TDP 2022-2024 yılları arasında TDP Başkanı olarak görev yapmıştı. Atlı, parti baraj altında kaldıktan sonra görevi Cemal Özyiğit’ten almış, Zeki Çeler’in başkan seçildiği 2024 kurultayında yeniden aday olmamıştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin önceki gün gerçekleşen kurultayında ilk turdan genel başkan seçilen Sıla Usar İncirli, seçildikten sonra ilk kez BRT’de katıldığı programda süreci değerlendirdi ve geleceğe yönelik hedeflerini paylaştı.

Sıla Usar İncirli, büyük bir siyasi olgunluk ve bilinç çerçevesinde gerçekleşmiş bir kurultay süreci yaşadıklarını belirterek, kurultaya katılan herkese teşekkür etti.

Siyasette toplumun tüm kesimlerine güven verilmesi gerektiğinin altını çizen İncirli, “insanların güven duymaya ihtiyacı var. Bir çok kesim yaşadıklarından ve memleketin içinde bulunduğu durumdan dolayı fazlasıyla karamsar, fazlasıyla endişeli ve fazlasıyla zor durumdadır” dedi.

İncirli, halkın siyasetten sorunlara çözüm bulması ve güven beklentisinin yükseldiğine işaret ederek, “işte biz bunu yapacağız” ifadesini kullandı.

Ülkenin temel sorunlarına çözüm bulma noktasında CTP’nin bir çok konuda uzmanlaşmış geniş kadrolarının çalışmakta olduğunu dile getiren İncirli, bu çalışmaları daha yoğun ve dinamik bir şekle taşıyacaklarını söyledi.

CTP Genel Başkanı İncirli, toplumun tüm kesimlerinin yanı sıra kendileriyle benzer ilkeleri taşıyan siyasi partiler ile de yoğun bir diyalog içerisinde olacaklarını kaydetti.

Sıla Usar İncirli, “kimseyi ayırmadan ayrıştırmadan, kimsenin kutuplaşma yaratmasına izin vermeyecek ortak akla inanıyorum. Ortak akıl olmadan bu ülke bu kadar sorunun altından kalkamaz. Tam bir uzlaşı kültürü içerisinde birlikte çalışma kültürünün en yoğun bir şekilde olması için çalışacağım. Çünkü bu gücümüz var” dedi.

“Bu ülkenin her sorununu çözebilecek kadroları var, yeter ki adaletli davranalım” diyen İncirli, ülkenin en büyük sorunlarından birisinin adaletsizlik olduğunun altını çizdi.

Ülkede yaşayan herkesin eşit olduğunu vurgulayan İncirli, “biz geleceğiz ve bu ülkede adaleti sağlayacağız. Liyakat çok önemlidir, kurumların güçlenebilmesi için buna çok önem vereceğiz” şeklinde konuştu.