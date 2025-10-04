03 Ekim 2025’te ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde 2.130 araç sürücüsü kontrol edildi. 295 sürücü hakkında çeşitli suçlardan yasal işlem başlatıldı, 42 araç trafikten men edildi, 4 sürücü tutuklandı.

Rapor edilen ihlaller arasında:

  • 63 sürat,
  • 26 alkol,
  • 2 ehliyetsiz-sigortasız sürüş,
  • 8 sigortasız araç,
  • 5 emniyet kemersiz sürüş,
  • 4 cep telefonu kullanımı,
  • 15 seyrüsefer ruhsatsız araç,
  • 10 elektrikli scooter kural ihlali
    bulunuyor.

Polis, trafik güvenliği için denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.