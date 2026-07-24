Akpınar yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen görüşmeler sırasında, bir siyasi parti temsilcisi tarafından devletin anayasal adı olan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”nin “Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” olarak değiştirilmesine yönelik yaklaşımın gündeme getirilmesini “Hayret ve ciddi bir hassasiyetle” karşıladıklarını belirtti.

“Öncelikle herkesin çok temel bir gerçeği doğru anlaması gerekir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemen bir devlettir.” diyen Akpınar, şöyle devam etti:

“Devletimizin adı, kimliği, anayasal düzeni ve geleceği üzerinde karar verme yetkisi, başka herhangi bir devletin parlamentosuna, siyasi partisine veya siyasetçisinin yetki, tartışma alanına ait değildir. Kıbrıs Türk halkının egemen iradesine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin anayasal kurumlarına aittir.”

Akpınar, “Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız, en güçlü destekçimiz ve garantörümüzdür. Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Türkiye ile aramızdaki tarihi ve sarsılmaz bağ tartışılmazdır. Ancak tam da savunduğumuz ‘egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü’ ilkesinin doğal sonucu olarak, devletimizin adına ilişkin bir tasarrufun iradesi de KKTC’ye aittir.” ifadelerini kullandı.

-“Yanlış, talihsiz ve kabul edilemez bir yaklaşım”

Bir siyasi parti tarafından dahi olsa, başka bir ülkenin parlamentosunda egemen bir devletin adının değiştirilmesinin önerilmesini egemenlik ilkesi bakımından son derece “Yanlış, talihsiz ve kabul edilemez” bir yaklaşım olarak değerlendirdiklerini belirten Akpınar, şunları kaydetti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adındaki ‘Kuzey’ ifadesinin kaldırılması gerektiğini savunmak siyasi bir tez olarak tartışılabilir. Böyle bir düşüncenin hayata geçirilip, geçirilmeyeceğine karar verecek olan makam TBMM veya herhangi bir yabancı siyasi parti değildir. Bu kararın tek sahibi Kıbrıs Türk halkıdır. Bu iradenin anayasal adresi ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi ve devletimizin yetkili anayasal kurumlarıdır.”

Bugün ihtiyaç olunan şeyin devletin adını dışarıdan tartışmaya açmak olmadığını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin mevcut anayasal kimliğiyle tanınmasını, uluslararası toplumda hak ettiği statüye kavuşmasını ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların sona ermesini sağlamak olduğunu ifade eden Akpınar, “Dostlarımızdan beklentimiz de budur.” dedi.

-“KKTC’nin adını dünyaya kabul ettirmek için TBMM’de seferberlik başlatılmalıdır”

“KKTC’nin adını değiştirmek, yersiz yetkisiz bir düşünceye enerji harcamak yerine KKTC’nin adını dünyaya kabul ettirmek için TBMM’de seferberlik başlatılmalıdır. Kıbrıs Türk halkının onlarca yıllık varoluş mücadelesinin sonunda kurduğu devletin adı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir.” diyen Akpınar, “Bayrağımız vardır. Anayasamız vardır. Meclisimiz vardır. Cumhurbaşkanlığımız, hükümetimiz, yargımız ve demokratik kurumlarımız vardır. En önemlisi bu devletin arkasında kendi geleceğini belirleme hakkına sahip egemen bir halk vardır.” vurgusu yaptı.

Söz konusu yaklaşımın, TBMM’de kabul görmemesini ve önerinin reddedilmesini “Önemli ve doğru” bir tutum olarak değerlendirdiklerini belirten Akpınar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemen devlet kimliğine gösterdikleri hassasiyet nedeniyle AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerine teşekkür etti.

-“Hiç kimse, Kıbrıs Türk halkı adına onun devletinin ismini tayin etme yetkisini kendisinde göremez”

DP Genel Sekreteri Akpınar açıklamasında, son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Kıbrıs Türk halkının geleceği hakkında karar verilecek yer bellidir. Lefkoşa’dır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’dir ve nihayetinde Kıbrıs Türk halkının özgür ve egemen iradesidir. Hiç kimse, ne kadar iyi niyetle hareket ettiğini düşünürse düşünsün, Kıbrıs Türk halkı adına onun devletinin ismini tayin etme yetkisini kendisinde göremez. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Egemen bir devlettir. Adı da geleceği de Kıbrıs Türk halkına aittir.”