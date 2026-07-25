Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, nisan ayına ait ek mesailer 31 Temmuz'a kadar ödenmezse ek mesaiye kalmama eylemi başlatacaklarını duyurdu.

Bengihan, yazılı açıklamasında, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın çağrısıyla mayıs ayında ek mesai ödenekleri konusunda takvim hazırlanarak sendikalara sunulduğunu, bu çerçevede bakanlıkla uzlaşıya varıldığını anımsattı.

Mart ve nisana ait ek mesailerin temmuzda iki defada ödeneceğinin kendilerine iletildiğini belirten Bengihan, Temmuzun 24’üne gelinmiş olmasına rağmen sadece mart ayına ait ek mesailerin ödendiğini, nisana ait ödemelerle ilgili Maliye Bakanı Özdemir Berova tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

Bengihan, ek mesaiye çağrılarak ailesinden sosyal yaşamından fedakârlık eden çalışanların emeğinin yasal sürede ödenmesi gerektiğini kaydetti.

Maliye Bakanı Özdemir Berova’yı verdiği sözü tutmaya çağıran Bengihan, nisan ödemelerinin en geç 31 Temmuz Cuma'ya kadar yapılmasını talep etti.

Bengihan, 31 Temmuz'a kadar ödeme yapılmazsa ek mesaiye kalmama eylemi başlatacaklarını duyurdu.