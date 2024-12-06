KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen MUSMER Unileague 4. haftası, Perşembe akşamı oynanan iki heyecanlı karşılaşma ile başladı.

Lala Mustafa Paşa (LMP) Spor Salonu’nda gerçekleşen ilk maçta Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) 54-48’lik skorla mağlup etti. Diğer karşılaşma ise Ataürk Spor Salonu’nda Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ) ile Rauf Denktaş Üniversitesi (RDÜ) arasında oynandı. BAÜ, rakibini 78-36 gibi farklı bir skorla yenerek rahat bir galibiyet aldı.

UKÜ, DAÜ ZORLASA DA KAZANDI

Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanan maçta, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) karşısında 54-48’lik skorla galip geldi. UKÜ'nün yıldızı, 20 sayılık etkili performans sergileyen Marcel Ngoyi oldu. Ayrıca, 14 asistle dikkat çeken Voldi Longby de maçın en önemli oyuncularından biri olarak öne çıktı. DAÜ’de ise Çetinay’ın 15 sayısı, galibiyet için yeterli olmadı ve DAÜ sahadan mağlup ayrıldı.

BAÜ, RDÜ’YÜ FARKLI YENDİ

Bahçeşehir Üniversitesi (BAÜ), Ataürk Spor Salonu’nda oynanan diğer karşılaşmada, Rauf Denktaş Üniversitesi’ni 78-36 gibi farklı bir skorla mağlup etti. BAÜ, özellikle takım oyununu sahaya yansıtarak rakibini zor durumda bıraktı. Hücumda öne çıkan isim 14 sayı kaydeden Nweke olurken, pota altında ise Udeinya, 11 ribaund alarak rakibine fırsat tanımadı. BAÜ, enerjik ve disiplinli oyununu maç boyunca sürdürerek rahat bir galibiyet elde etti.