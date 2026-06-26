Alpet Kıbrıs Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu, Alpet Click'in kısa sürede Kuzey Kıbrıs'ın en dikkat çeken dijital müşteri platformlarından biri haline geldiğini belirterek, gördükleri yoğun ilginin kendilerini daha büyük yatırımlar yapmaya teşvik ettiğini söyledi.

Alpet Click'in bugün yalnızca bir mobil uygulama değil, Alpet'in teknolojiye, yenilikçiliğe ve müşteri memnuniyetine verdiği önemin somut bir yansıması olduğunu ifade eden Türkoğlu, sistemin her geçen gün daha fazla kullanıcı tarafından tercih edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Mercedes A-Class ve Mercedes GLA başta olmak üzere yüzlerce teknolojik ürün ve akaryakıt ödülünü kullanıcılarla buluşturduklarını hatırlatan Türkoğlu, Alpet Click'in önümüzdeki süreçte de müşterilerine kazandırmaya devam edeceğini söyledi.

"Alpet Click'i geliştirirken hedefimiz yalnızca yeni bir uygulama oluşturmak değildi. Amacımız, müşterilerimize hayatı kolaylaştıran, güven veren ve aynı zamanda heyecan yaşatan çağdaş bir deneyim sunmaktı. Bugün geldiğimiz nokta, bu hedefe ulaştığımızın en güzel göstergesidir."

Türkoğlu, Alpet Kıbrıs'ın dijital dönüşüm yatırımlarını kararlılıkla sürdüreceğini belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Alpet Click, Kuzey Kıbrıs'a duyduğumuz güvenin ve bu ülkenin geleceğine olan inancımızın önemli bir sonucudur. Bugün bölgemizde örnek gösterilen bu teknoloji yatırımını, Kuzey Kıbrıs halkının bize duyduğu güven sayesinde daha da ileri taşıyoruz. Alpet Kıbrıs olarak sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamıyor, geleceğin hizmet anlayışını bugünden inşa ediyoruz. Kuzey Kıbrıs'a yatırım yapmaya, teknolojiyi müşterilerimizle buluşturmaya ve ülkemize değer katmaya aynı kararlılıkla devam edeceğiz."