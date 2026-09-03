Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında önemli bir hamle daha yaptı. Bordo mavililer, Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen Franculino Gludo Dju’nun transferini tamamladı.

Trabzonspor, oyuncunun bonservisi için Midtjylland'a beş yıla yayılan 8 taksit halinde toplam 17 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada ayrıca, şarta bağlı bonuslar da bulunuyor.

Bordo Mavililer, 22 yaşındaki futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. Franculino Dju, her bir futbol sezonu için 2 milyon 125 bin avro garanti ücret alacak. Trabzonspor'un opsiyon hakkını kullanması halinde, oyuncunun 2030-2031 sezonundaki garanti ücreti ise 2 milyon 406 bin 250 euro olacak.

Oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin, Trabzonspor'un ödediği bonservis ve diğer bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 15'i de, Midtjylland'a ödenecek.

Forvet hattına önemli bir takviye yapan Trabzonspor, genç golcüyü UEFA Konferans Ligi kadrosuna da bildirdi. Franculino, bu sezon çıktığı 10 resmi maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Bordo Mavili ekipte forvet transferi böylece tamamlanırken, yönetimin kadrodaki diğer eksik bölgeler için çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.