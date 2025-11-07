UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde bir hafta daha geride kalırken önümüzdeki sezonlarda bu kupalarda mücadele edecek takım ve ön eleme sayısını doğrudan etkileyen UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Türkiye'den Avrupa kupalarında bu sezon 3 ekip lig aşamasında mücadele veriyor.

GALATASARAY'DAN AJAX'A FARK

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Ajax'ı 3-0 mağlup eden temsilcimiz Galatasaray, puanını 9'a çıkardı.

FENERBAHÇE ÇEKYA'DAN 1 PUANLA DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olan temsilcimiz Fenerbahçe ise rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, puanını 7'e yükseltti.

SAMSUNSPOR KONFERANS LİGİ'NDE ZİRVE YAPTI

UEFA Konferans Ligi'nde yer alan temsilcimiz Samsunspor ise konuk ettiği Malta ekibi Hamrun Spartans'ı 3-0'la geçti. Puanını 9'a çıkaran kırmızı-beyazlı ekibimiz, averajla Konferans Ligi'nde liderliğe yükseldi.

2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve yenilgi yaşamayan temsilcilerimiz, bu sonuçlarla UEFA ülke puanı sıralamasına önemli katkı yaptı. Puanını 47.000'e çıkaran Türkiye, sıralamada 9. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya ise bu sezon Avrupa'da 4 takım ile mücadele ediyor. Bu ekipler arasında Slavia Prag, Arsenal'e 3-0 kaybetti. Viktoria Plzen ise temsilcimiz Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kaldı. Sparta Prag da Rakow ile 0-0 berabere kalırken Çekya'nın kazanan tek takımı ise Noah'ı 2-1 mağlup eden Sigma Olomouc oldu. Sıralamada 10. basamakta yer alan Çekya ise 43.100 puan topladı.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum şöyle;

1. İngiltere - 100.783

2. İtalya - 89.088

3. İspanya - 83.328

4. Almanya - 79.974

5. Fransa - 71.819

6. Hollanda - 64.033

7. Portekiz - 60.666

8. Belçika - 56.950

9. TÜRKİYE - 47.000

10. Çekya - 43.100

11. Yunanistan - 40.312