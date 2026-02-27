2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Devler Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, bu turda İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool ile eşleşti.
Sarı-kırmızılılar, lig aşamasında Liverpool ile karşı karşıya gelmişti. Temsilcimiz, güçlü rakibini evinde Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.
İlk maç temsilcimiz Galatasaray'ın evinde 10-11 Mart, rövanş ise Anfield'da 17-18 Mart'ta oynanacak.
Galatasaray, Liverpool'u elemesi halinde PSG-Chelsea eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek.