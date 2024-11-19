Lefkoşa’da dün meydana gelen trafik kazasında, TIR ile taşınan demir profiller yola sıçrarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Lefkoşa Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde saat 11.15 sıralarında meydana geldi.

Yönetimindeki TFU 113 plakalı TIR araç ile güney istikametine doğru seyreden 34 yaşındaki Mustafa Bıçak, Jet Gaz isimli işletme önüne geldiğinde direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüjdeki bordür taşlarına çarptı, sonrasında karşı şeride geçti.

Bu esnada karşı şeritte kuzey istikametine doğru seyreden olan 44 yaşındaki İsmet İşlem, yönetimindeki KV 690 plakalı salon aracı, TFU 113 plakalı TIR araca çarpmamak için kaldırıma çarptı.

Kazada TFU 113 plakalı TIR aracın dorsesi üzerinde yüklü bulunan demir profiller çarpışmanın etkisi ile sola doğru savrularak, trafik sıkışıklığı nedeniyle TIR aracın önünde soldan birinci şerit içerisinde duran 27 yaşındaki Hüseyin Öksüzoğlu’nun yönetimindeki YN 052 plakalı salon araç ve 34 yaşındaki Ali Kızıltaş yönetimindeki MK 527 plakalı araçların arka kısmına çarparak söz konusu araçlarda maddi hasar oluşmasına sebep oldu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

