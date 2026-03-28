Ortadoğu'da İran ve ABD arasındaki savaş, tüm dünyada ekonomik dalgalanmaların görülmesine neden oldu. Bu ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen sektörlerden biri ise ulaşım sektörü oldu. 2026 yılı içerisinde hava sahası kısıtlamaları ve yakıt krizinin ortaya çıkması bilet fiyatlarının yüzde 560 artmasına yol açtı.

ASYA AVRUPA ARASI UÇMAK HAYAL OLDU

Asya ve Avrupa arasında bilet fiyatlarında ciddi zamlar görülmeye başladı. Özellikle son dönemde hava sahası kısıtlamaları ve yakıt krizinin görülmesi ile birlikte uçak biletlerinde fiyat artışları da listelere yansıdı. Havacılık danışmanlık şirketlerinden alınan verilere göre ana güzergahlarda yüzde fiyat artışları yüzde 560 gibi ciddi seviyelere yükseldi. Üzerine yapılan detaylı analizler sonucunda elde edilen bilgilere göre ana hatlarda fiyatların 70 artışa geçtiği belirlendi.

Elde edilen bilgilere göre Sydney-Londra hattın uçanın maliyeti iki katına çıktı. 750 dolar bandında işlem gör en uçak bileti fiyatları ortalama olarak 1500 dolar olarak görüldü. Fiyatlarda yaşanan tek patlama ise gidiş fiyatlarında görülmedi. Aynı zamanda dönüş bilet fiyatlarının da yüzde 79 oranında zam aldığı belli oldu. uzu mesafeli dönüş biletlerinde alım fiyatlarının geçen seneye kıyasla üç katına yükseldiği görüldü.