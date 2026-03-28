Orta Doğu’da tırmanan çatışmaların enerji arz güvenliğini tehdit etmesi üzerine Filipinler, ülke genelinde "ulusal enerji acil durumu" ilan etti.

Yaklaşık 40 günlük yakıt stoku kalan ülkede, özellikle jet yakıtı sıkıntısı nedeniyle sivil havacılığın durma noktasına gelmesi en büyük risk faktörlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Enerji ihtiyacının neredeyse tamamını Orta Doğu’dan ithal eden Filipinler’de, Şubat ayı sonunda İran’a yönelik düzenlenen saldırıların ardından akaryakıt fiyatları iki katından fazla artış gösterdi.

Bu ekonomik baskıya karşı kurulan özel komite; gıda, ilaç ve tarım ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin tedarikini güvence altına almakla görevlendirildi. Enerji Bakanlığı stokçuluğa karşı denetimleri sıkılaştırırken, Ulaştırma Bakanlığı’nın toplu taşıma ücretlerini sübvanse etmesi ve demiryolu çalışma saatlerini uzatması gibi bir dizi lojistik önlem paketi de devreye alındı.

Ayrıca acil durum kapsamında enerji krizi ve ulaşım imkanlarının kısıtlanması nedeniyle birçok kişi işe yürüyerek gitmek zorunda kaldı.