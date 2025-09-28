Yer: Esentepe Erdal Barut Stadı

Hakemler: Burak Mandıralı, Hasan Baldan, Yusufcan Dönder

Esentepe: Ali Karal, Semih Arslan, Emre Mutlu, Ege Can Açıkportalı, Lukman Adeshina, Salih Karal, Benjamin Bieleu, Mehmet Ada Arıkan, Sulyman Abdulganiyu, Osman Turgut, Devran Ali Güneş

Lefke: İrfan Özbay, Mustafa Tahsildaroğulları, Yılmaz Şipal, Yao Kouassi, Armstrong Chidi, Arda Karanfiloğlu, Erkan Yolaç, Serhat Hacı Coşkun, Tahsin Ergel, Kaan Savaşkan, Ibrahim Traore

Goller: Dk.75 Suleyman Abdulganiyu (Esentepe), Dk. 58 Armstrong Chidi, Dk. 90+6 Ibrahim Traore (Lefke)

Aksa Süper Lig ikinci haftasında, ilk haftayı deplasmanda galip kapatan Esentepe ile evinde üç puanla başlayan Lefke karşı karşıya geldi.

Esentepe Erdal Barut Stadı’nda müthiş heyecana sahne olan mücadelede kazanan, 90+6’da bulduğu golle sahadan 2-1 galip ayrılan Lefke oldu.

Maçın ilk yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremezken devre golsüz eşitlikle geçildi. İkinci yarıya etkili başlayan Lefke, 58. dakikada Armstrong Chidi’nin golüyle 1-0 öne geçti.

75.dakikada ev sahibi Esentepe, yabancı oyuncusu Suleyman Abdulganiyu’nun golüyle skora denge getirdi. Esentepe öne geçme şansını yakalasa da Semih Arslan’ın kullandığı penaltıda top direkten döndü.

Maç 1-1 bitecek derken konuk Lefke’de 90+6. dakikada Ibrahim Traore sahneye çıkarak skoru 2-1’e taşıdı ve takımına galibiyeti getirdi.

Lefke kalecisi İrfan Özbay da yaptığı kritik kurtarışlarla galibiyette önemli rol oynadı. Bu sonuçla Mor-Beyazlılar iki de iki yaparak puanını 6’ya çıkardı, Esentepe ise 3 puanda kaldı.

Üçüncü haftada Esentepe, Alsancak Yeşilova deplasmanına çıkacak, Lefke ise üst üste ikinci dış saha maçında Dumlupınar’a konuk olacak.

(Fotoğraf: Richard BEALE)