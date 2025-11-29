Orlando'dan Phoneix'e gitmek için havalanan American Airlines Flight 2118, sadece bir saat sonra beklenmedik bir sorun yaşadı. Airbus A321 tipi uçakta hem kokpitte hem de kabin içinde dayanılmaz bir koku yayılmaya başladı.

FAA (Federal Havacılık İdaresi) açıklamasına göre uçak saat 18.00'de kalktı ancak saat 19.00 civarında kokunun giderek şiddetlenmesi üzerine pilotlar Houston'a yönelme kararı aldı.

Kokunun kaynağı netleşmeyince pilot, telsizden yerdeki ekiplere "Her ihtimale karşı tıbbi destek talep ediyoruz" mesajını geçti. American Airlines, CBS News'e yaptığı açıklamada "Mürettebatımız tedbir amaçlı tıbbi yardım talep etti. Uçağımız Houston'a güvenli bir şekilde iniş yaptı" ifadelerini kullandı.