Galler’in Cardiff kentinde yaşayan genç bir çift, 23 Aralık 1975’te kapılarını çalan evsiz bir adama yalnızca Noel yemeği ısmarlamayı planlamıştı; ancak bu davet, kimsenin tahmin edemeyeceği bir hikâyenin başlangıcı oldu.

Rob Parsons ve eşi Diane, kapıyı açtıklarında karşılarında kirli kıyafetleri, tıraşsız yüzü ve elinde siyah bir çöp poşetiyle duran Ronnie’yi buldu. Rob, Metro’ya verdiği röportajda o anı, “Onu ilk anda tanıyamadım ama yüzündeki ifade bir anda geçmişi hatırlattı” sözleriyle anlattı. Ronnie, Rob’un çocukken Pazar Okulu’nda tanıştığı ve davranış sorunları nedeniyle kısa süre sonra ortadan kaybolan sınıf arkadaşıydı. Yıllar sonra neye uğradığını bilmeden Rob’un kapısına gelmişti.

NOEL YEMEĞİNDEN 44 YIL SÜREN MİSAFİRLİK

Ronnie, elindeki dondurulmuş tavuğu Noel hediyesi olarak aldığını ancak yemek pişirmeyi bilmediğini söylediğinde, Rob ve Diane onu içeri davet etti. O akşam birlikte yenilen yemeğin ardından çift, Ronnie’nin bir gece daha kalmasına razı oldu. Ancak ertesi gün gelince, onu dışarı gönderemeyeceklerini fark ettiler. Yerel makamlarla görüşen çift, Ronnie’nin evsizler için sık görülen bir çıkmazda olduğunu öğrendi: “İş bulmak için adres, adres için ise iş gerekiyor.”

Ronnie birkaç ay boyunca misafir odasında kaldı ve çöp toplama işine alıştı. Zamanla çiftin çocukları doğdu, düzen değişti ancak Ronnie evdeki yerini korudu. Çiftten kendisine yeni bir yer bulmasını istediklerinde bile Ronnie’nin “Yanlış bir şey mi yaptım?” sorusu, Diane’in gözyaşları içinde kararı geri çevirmesine yol açtı.

Diane’in ağır bir dönemden geçtiği yıllarda Ronnie ev işlerine yardım etti, bebeklerin biberonlarını hazırladı ve Rob çocukları dışarı çıkarırken küçük kızlarıyla oturdu. Rob, “Aramıza kiracı olarak girdi, sonra arkadaş oldu ve bir gün hiç sahip olmadığım kardeşim haline geldi” dedi.

RONNIE’YE VEDA VE BIRAKTIĞI MİRAS

Ronnie Lockwood, 2020 yılında pandemi döneminde geçirdiği düşme sonrası hastaneye kaldırıldı. Peş peşe geçirdiği iki felcin ardından 75 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Cardiff’teki Glenwood Kilisesi’ne bağlı 1,6 milyon sterlin değerindeki yeni sağlık merkezine onun adı verildi. Kısmen Ronnie’nin bıraktığı mirasla finanse edilen Lockwood Merkezi, Galler’in eski Başbakanı Mark Drakeford tarafından açıldı.

Rob ve Diane, Ronnie’nin hayatından ilham alarak hukuk bürolarını bırakıp geniş kitlelere ulaşan bir hayır kurumu kurdu. Rob ayrıca yakın arkadaşının hikâyesini “Kapı Çalınca” adlı kitapta anlattı. Ronnie’nin hayatı, bir kapı çalmasıyla başlayan ve 45 yıl süren bir ailenin öyküsüne dönüştü.