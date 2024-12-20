Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de açıklamalarda bulundu.

Ataoğlu, yeni bir uçak şirketi kurulması planını desteklediklerini ve bu girişimin, geçmişte kaybedilen Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın yeniden canlandırılması anlamında büyük bir adım olacağını belirtti.

Bakan Ataoğlu, iş insanı Muhammet Yaşarata’nın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip ettiğini ifade ederek, şu sözlere yer verdi:

“Yaşarata ile birçok kez konuştuk. Şu anda yurt dışında ve bu çalışmanın detaylarını bizlerle paylaştı. Yeni kurulacak uçak şirketi, Türk Hava Yolları ile bağlantılı bir yapıda olacak ancak bağımsız bir firma olarak faaliyet gösterecek. Bu adımın sürdürülebilir bir havayolu sistemi için güçlü bir zemin oluşturacağına inanıyoruz.”

Geçmişte yerel yatırımcıların kurduğu bir havayolu şirketine yeterli desteğin verilmediğini ve bu nedenle başarısızlık yaşandığını hatırlatan Ataoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“O dönemde çocuklarımızın kurduğu havayolu şirketine sahip çıkmadık ve bu yüzden şirket kötü duruma düştü. Ancak o şirket faaliyetteyken uçak bilet fiyatlarında ciddi düşüşler olmuştu. Bu sefer aynı hatayı yapmayacağız. Yeni kurulacak havayolu şirketine sahip çıkarak, bilet fiyatlarını sürdürülebilir ve erişilebilir bir seviyeye getireceğiz.”

Bakan Ataoğlu, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasındaki uçuşlarda yüksek bilet fiyatlarının, bölgeye gelen turist sayısını olumsuz etkilediğini söyledi. Taban fiyat uygulamasının önemine vurgu yaparak, şunları ekledi:

“Türkiye’nin en ücra köşesinde yaşayan vatandaşların Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmesi için çalışmalar yaptık. Ancak yüksek uçak bilet fiyatları büyük bir engel oluşturuyor. Bu konuda yaptığımız girişimlerle fiyatları makul bir seviyeye çekmeyi amaçlıyoruz. Uçak bilet fiyatlarının düşmesi, turizmde ve tanıtım çalışmalarında önemli bir ivme yaratacaktır.”