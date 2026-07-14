Lefkoşa’da meydana gelen “sahte banka ödeme emri ve poliçe düzenleme, sahtekarlıkla para temini, bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık, başkasının kimliğine bürünme, suç gelirlerini aklama, kişisel verilerin korunmasına aykırı hareket” meselesiyle ilgili tutuklanan isminin baş harfleri N.E. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Mali Şube’de görevli polis memuru Berk Çakır olguları aktardı.

Çakır, zanlının 2025 yılı Ağustos-Eylül ayları arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden şirket direktörü V.B.E.ile H.S. ile birlikte ortak hareket ederek, 64 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanıp sahte kaza sigortası yaptıklarını söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ve sanal pos cihazı aracılığıyla sigorta poliçelerini ödenmiş gibi göstererek, 80 bin dolar tutarındaki parayı KKTC’deki banka hesaplarına aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı.

Çakır, zanlının 9 Temmuz’da İskele’de tutuklandığını ve cep telefonunun emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının daha önce mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını söyledi.

Mesele kapsamında daha önce tutuklanan H.S.’nin telefonunda zanlıyla ilgili dekontlar tespit edildiğini kaydeden polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, N.E.’nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 75 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 1 milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.