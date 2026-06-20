Fransa’nın dünyaca ünlü tatil beldelerinde, yabancı turistlerin en yaygın alışkanlıklarından birine karşı adeta savaş açıldı.

Başta Deauville, Narbonne ve La Grande-Motte olmak üzere çok sayıda sahil kentinde belediye başkanları, plaj dışındaki sokaklarda üstsüz ya da sadece mayoyla dolaşan kişilere karşı ağır para cezalarını devreye soktu. Özellikle sıcak havalarda şehir merkezinde rahat giyinmeyi seven İngiliz turistler, bu basit tatil alışkanlığı yüzünden yaklaşık 150 euro (yaklaşık 8 bin TL) bulan cezalarla karşı karşıya kalıyor.

Geçmişte üstsüz güneşlenme kültürüyle bilinen Fransa'da, son iki yılda bu tür kısıtlamalara giden kasaba sayısı iki katına çıkarak 20'ye ulaştı. Yeni kurallara göre turistlerin şehir merkezlerinde çıplak ayakla, üstsüz ya da sadece mayo-bikini ile dolaşması tamamen yasaklandı.

Kadınların bikini üstlerinin üzerine en azından bir tişört giymesi zorunlu hale getirilirken, kuralları çiğneyen erkeklere 150 euroya kadar ceza kesilmeye başlandı.

Narbonne Belediye Başkanı Bertrand Malquier, bu adımın tamamen "hijyen ve teşhirciliğin önüne geçme" amacıyla alınan sağduyulu bir karar olduğunu savundu. Kasaba esnafı ve yerel halk da durumdan memnun; sokaklarda ve restoran teraslarında üstsüz gezen insanların yarattığı görüntü kirliliğinden ve koku rahatsızlığından kurtulduklarını belirterek yasağa tam destek veriyor.