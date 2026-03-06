Yunanistan ve Fransa’dan sonra İtalya, İspanya, Fransa ve Hollanda da Kıbrıs’ı korumak amacıyla önümüzdeki günlerde adaya askeri deniz unsurları göndereceklerini açıkladı.

İspanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) askeri destek sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz'e "Cristobal Colon (Kristof Kolomb)" firkateynini gönderme kararı aldı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın, Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle" ve Yunan Donanmasına ait diğer gemilerle "Cristobal Colon" fırkateynini Doğu Akdeniz'e göndereceği bildirildi.

Firkateynin, Baltık Denizi'nde refakat, koruma ve ileri eğitim görevlerini yerine getirmek üzere 3 Mart'ta "Charles de Gaulle Donanma Grubu'na" katıldığı ve 10 Mart'ta Girit Adası açıklarında olmasının hedeflendiği bilgisi paylaşıldı.

Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Savunma Bakanı Margarita Robles, İspanyol basınına yaptıkları ayrı açıklamalarda, AB'den talep gelmesi halinde GKRY'ye askeri destek sağlamanın değerlendirileceğini söylemişti.

Öte yandan İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Orta Doğu'ya hava savunma sistemleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de deniz kuvvetlerinden unsurlar göndererek savunmalarına destek verme hazırlığında olduklarını söyledi.

Crosetto, "Bölgedeki varlıklarımızı yeniden değerlendirmeli ve zor durumdaki dost ülkelerin taleplerine cevap vermeliyiz. Orta Doğu'da insansız hava aracı ve füze savunma sistemleriyle çok yönlü bir varlık konuşlandırmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Crosetto, GKRY'nin korunmasına dair bir sinyal vermek istediklerine işaret ederek, "Birkaç gün içinde İspanya, Fransa ve Hollanda ile beraber Kıbrıs'ı korumak için deniz kuvvetleri göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Reuters haber ajansı, Hollanda'nın da önümüzdeki günlerde Kıbrıs'ı korumak için deniz kuvvetleri göndereceğini bildirdi.