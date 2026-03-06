Türk hava sahasına önceki gün yönelen İran füzesinin ardından dün Azerbaycan toprağı Nahçıvan'a İHA saldırısı oldu.

İran'a ait 3 insansız hava aracının (İHA) Azerbaycan'ın Nahçıvan kentindeki Razi Havalimanı'nın yolcu terminalini hedef alması sonucu en az 2 kişi yaralandı.

Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Ermenistan, İran ve Türkiye ile çevrili, Azerbaycan'a doğrudan kara sınırı olmayan bir bölge.

Azerbaycan, özerk bölge Nahçıvan'a düzenlenen İHA saldırısından İran'ı sorumlu tutarak misilleme tehdidinde bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran silahlı kuvvetlerinin hiçbir askerî gerekçe olmaksızın Azerbaycan topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi. Bakanlık ayrıca, Tahran'ın olaydan tam sorumluluk taşıdığını belirterek gerekli misilleme önlemlerini hazırladıklarını duyurdu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, olayın ardından İran'ı "terör eylemi" gerçekleştirmekle suçladı.

Aliyev ayrıca, “İranlı yetkililer Azerbaycan tarafına bir açıklama yapmalı, özür dilenmeli ve bu terör eylemini gerçekleştirenler cezai olarak sorumlu tutulmalıdır,” dedi.

İran basınına göre İranlı yetkililer Azerbaycan'ın Nahçıvan bölgesine yapılan insansız hava araçlı saldırıyı yalanladı.