Haravgi gazetesinin Kıbrıs (Rum) Kardiyoloji Derneği’nin açıklamasına dayanarak verdiği habere göre, 60 yaşından sonra ise üç Kıbrıslı Rum’dan ikisine hali hazırda hipertansiyon teşhisi konuyor.

Kıbrıs (Rum) Kardiyoloji Derneği Dünya Hipertansiyon Günü dolayısıyla dün düzenlediği basın toplantısında hipertansiyon probleminin Güney Kıbrıs’ta aldığı boyutla ilgili ciddi uyarıda bulunuldu. Dernek Başkanı Kiriakos Yanku da hipertansiyonu kamu sağlığı açısından en büyük tehditlerden biri olarak nitelendirdi.