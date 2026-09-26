Rum Müzakereci Menelaos Menelau, 180 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 346 kilometre kare alana sahip ara bölgenin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti toprağının yüzde 3’ünü oluşturduğunu ve burada 10 binden fazla kişinin yaşamakta olduğunu. söyeldi.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum Meclisi Göçmenler Komitesi’nde konuşan Menelau, ara bölgeyi “BM’nin 186 sayılı (1964) kararı uyarınca BM Barış Gücü’nün etkin görev yapabilmesi için RMMO’nun dekonfrantasyon ( iki tarafın askeri güçlerinin birbirini tahrik ve taciz etmesini engellemek amacıyla ateşkes hattındaki askerlerin ve askeri mevzilerin karşılıklı olarak geri çekilmesi, sınır hattının askersizleştirilmesi) kapsamında geri çekildiği, Kıbrıs Cumhuriyeti toprağı olduğunu” savundu.

Rum yönetiminin, “ara bölgede yetki sahibi olduğunu ve yetkisini da şu veya bu derecede BM Barış Gücünün iş birliğinde kullandığını” öne süren Menelau, “Kıbrıs Cumhuriyeti yetkisini sadece askeri konularda kullanmıyor ancak bunlar için kanallar iletişim kanalları ve mekanizmaları var ve Barış Gücü ile istişare ediliyor.” ifadesini kullandı.

Ara bölgenin hukuki statüsü konusunun, Lefkoşa Üniversitesi Hukuk Fakültesinin bir etkinliğinde, eski Rum Başsavcı Kostas Kliridis’in moderatörlüğünde ele alındığını kaydeden gazeteye göre, Dekan Ahilleas Emilianidis “BM’nin ara bölge ile ilgili algısının, iki tarafın silahlı kuvvetlerinin susarak kabul etmesiyle Barış Gücü’nün sorumluluğundaki bölge şeklinde olduğunu” söyledi.

Emilianidis, BM’nin 1990’lı yıllarda ara bölgenin tarafsızlığı doktrinini benimsediğini ve bu çerçevede bölgenin militarize edilmesi ya da statüsünün değiştirilmesiyle ilgili çalışmaları engellemekte olduğunu sivillerin bölgedeki faaliyetlerinin de ara bölgenin tarafsızlık statüsünü etkilediği görüşünde olduğunu belirtti. Bu durumun, Barış Gücü ile Rum yönetiminin, neyin ara bölge ihlali olduğunu birbirinden farklı okumasına sebep olduğunu söyledi.

Aynı etkinlikte konuşan Rum İçişleri Bakanlığı “Kıbrıs Sorunu, Türkiye, İşgal Altındaki Bölgeler Müdürlüğü” Müdür Yardımcısı Maria Savvidu-Panayotu “BM Barış Gücü’nün rolü zaruri olmasına rağmen Kıbrıs Cumhuriyeti ara bölgede egemendir ve bölgenin denetimi ondadır.” dedi.