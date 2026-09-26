Rum basını, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında New York’ta bir ortak görüşme yapılıp yapılmayacağının Cumhurbaşkanı Erhürman ile Genel Sekreter Guterres’in bugünkü görüşmesinde netleşeceğine işaret etti.

Rum basını, Rum Yönetimi Başkanı’nın görüşme ihtimali açıklamasına yer vererek, söz konusu açıklamanın Rum Yönetimi Başkanı Hristoludis'in “yeni bir iletişim hilesi mi" olduğunun bugünkü görüşmede netleşeceğine dikkat çekti.

Fileleftheros, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşerek 19 “yeni fikrini” sunan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Kıbrıs Türk tarafından olumlu cevap gelirse, bir üçlü görüşme için New York’ta kalma süresini uzatmaya hazır olduğunu ilettiğini kaydetti.

Habere göre Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis, Hristodulidis’in Guterres ile “yapıcı ve olumlu” bir görüşme yaptığını ve ona “öteki taraftan da karşılık gelirse Erhürman ve Guterres ile ortak bir görüşme için New York’ta kalma süresini uzatmaya hazır olduğunu” söylediğini açıkladı.

Letimbiotis “Öteki taraftan bu cevabı, en azından karşılığı bekliyoruz. BM Genel Sekreteri’nden ve Başkan Hristodulidis ile önceki günkü görüşmelerinde Kişisel Temsilcisinden, sunduğu önerilerin işe yarama veya ileri doğru ivme katma açısından gelen cevap olumluydu.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erhürman’ın (cevabının) da hesaba katılması gerektiğini ekledi.

Haberi “Erhürman’a ve Türkiye’ye Üçlü Görüşme İçin Baskı” başlığıyla aktaran gazete Genel Sekreter Guterres’in iki lider ile görüşme niyetinin açık olduğunu, Türkiye’nin olumsuz tavır sergilediğini, dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erhürman’ın “bu hafta sonu bile New York’ta bir üçlü görüşmeyi kabul ya da reddetme sorumluluğunun baskısı altında olduğunu” öne sürdü. “Türkiye’nin de Erhürman’ın, BM Genel Sekreteri’nin önerdiği üçlü görüşmeyi kabul etmesine izin verme baskısı altında olduğunu” iddia etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bugün Kıbrıs saatiyle 20.00’de Genel Sekreter Antonio Guterres ile görüşeceği hatırlatılan haberde Erhürman-Guterres görüşmesinde, Genel Sekreter’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i de “New York’ta bir üçlü görüşmeye davet edip etmeyeceğinin netleşeceği” belirtildi.

Gazete, Genel Sekreter’in New York’ta üçlü görüşme konusunda Hristodulidis’ten olumlu cevap aldığını, Hristodulidis’in, bir üçlü görüşme için New York’ta kalma süresini uzatma niyetini kamuoyu önünde de açıkladığını aktardı.

New York’ta “perde gerisinde olup bitenlerden haberdar kaynakları” adres göstererek “Antonio Guterres’in iki liderle ortak bir görüşme gerçekleştirmek istediğini ve ilgili mesajı Erhürman’a ve Hristodulidis’e gönderdiğini yazan gazete, “şu ana kadarki bilgilerin, Türk tarafından böyle bir görüşme gerçekleştirilmesine olumsuz cevap geldiği yönünde olduğunu” yazdı.

Alithia “19 Fikir İle Kendini Tütsüleme… Başkan 19 Fikrine ‘Çok Olumlu İşaret’ Aldığını Söylerken, Guterres Üçlü Görüşmeyi Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İlan Etmedi” başlıklı haberinde Rum yönetiminin, “Guterres daha Cumhurbaşkanı Erhürman’la görüşmeden Guterres-Hristodulidis görüşmesini puanlamaya koştuğu” eleştirisinde bulundu.

Habere göre Hristodulidis, 19 fikrinin “olumlu kabul gördüğünü, üçlü görüşmenin muhtemel, genişletilmiş görüşmenin mümkün olduğunu ve New York’ta kalma süresini uzatmaya hazır olduğunu” söyledi. BM’den yapılan açıklamada ise Hristodulidis’in önerdikleriyle ilgili değerlendirmeye ya da iki lider ile ortak görüşme konusuna yer verilmedi. Gazete “Dolayısıyla çok olumlu işaret ifadesi sadece Sayın Hristodulidis’e ait.” vurgusu yaptı.

Siyasi ilerlemenin, Genel Sekreter ortak görüşme yapılmasına karar verir ve her iki lider de kabul ederse olabileceğine dikkat çeken gazete BM’nin, böyle bir gelişme açıklamadığını, Guterres’in böyle bir adım atılıp atılamayacağına, Cumhurbaşkanı Erhürman ile bugün yapacağı görüşmeden sonra karar vereceğini yazdı “Guterres henüz Erhürman ve Hristodulidis’i aynı masaya çağırmadı.” vurgusunu yaptı.

Gazete aynı şeyin 5+1 formatındaki gayriresmi genişletilmiş görüşme için de geçerli olduğuna dikkat çekti.

Guterres’in genişletilmiş görüşmeyi güven yaratıcı önlemlerde, metodolojide ve özde yeterli ön hazırlığa bağladığını hatırlatan gazeteye göre, Rum yönetimi, Hristodulidis’in 19 fikrinin bütün bu alanları kapsadığına, geriye sadece müzakerelere geri dönüşü engellemeye devam eden anlaşmazlıklara verilecek cevaplar olduğuna inanıyor.

Politis de “üçlü görüşme konusunun bugün netleşeceğini” belirterek ya Guterres’in, iki lider New York’tan dönüş uçağına binmeden, daha önceki olumsuz tavrına rağmen son dakika, New York’ta üçlü görüşme yapılmasına karar vereceğini ya da Hristodulidis’in, Guterres’le görüşmesinin hemen ardından yaptığı açıklamaların yeni bir iletişim hilesi olduğunun ortaya çıkacağına” dikkat çekti.

Öte yandan SigmaLive, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dün New York’taki Rumların düzenlediği bir etkinliğe katıldığını ve yaptığı konuşmada, “Türk tarafının, müzakerelerin yeniden başlaması için yeni önerilerle ilgili bir (üçlü) görüşmeyi reddetmesinden sonra zayıf durumda olduğunu’” öne sürdüğünü aktardı.

Habere göre Genel Sekreter Guterres’in, görev süresinin son gününe kadar, Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi ile birlikte ilerleme çabalarına devam edeceği taahhüdünde bulunduğunu” söyleyen Hristodulidis içeriğini açıklamadığı ancak “müzakereleri yeniden başlatma yolunu açabilecek, Kıbrıs sorununun özü, metodoloji ve güven yaratıcı önlemler ile ilgili” olduğunu söylediği fikirlerine Türk tarafından olumsuz cevap geldiğini söyledi.