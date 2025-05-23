Alithia gazetesi, DİKO’nun Meclis’te sergilediği tutumun “rotada önemli bir değişikliğe” işaret ettiğini kaydetti. Gazete , yakın zamanda elektrik konusunda yapılan ve Hristodulidis için önemli olan iki yasa tasarısının oylanması sırasında 31 ret, sıfır kabul ve 5 çekimser oy çıkmasıyla, DİKO’nun ilk kez Hristodulidis’in bizzat destek istediği bir konuda kendisine destek olmadığını yazdı.

Gazete, bunun yalnızca bir anlaşmazlık değil, açık hedefi bulunan siyasi bir değerlendirme olduğunu belirterek, DİKO’nun bu tutumuyla Hristodulidis Hükümeti’ndeki sessiz uzlaşı kuşağından örgütlü muhalefete geçtiğini gösterdiğini kaydetti.

Haberde, mesajın net olduğu ifade edilirken, yaklaşan parlamento seçimleri de göz önüne alındığında, artık kendi kaderini tayin hakkı döneminin sona erdiğine ve zamana oynayanların artık söz hakkı olduğuna işaret edildi.