Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı ayrı ayrı kabul etti.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her açıklamasında yer alan, “Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman yalnız değildir” ve “bu yolları yalnız yürüyemeyecektir” sözlerinin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ve Kıbrıs Türk halkına çok ciddi bir güven verdiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da aile koruması ve güçlendirilmesi üzerine bakanlığın yaptığı çalışmalara değindi ve bu tecrübeleri KKTC ile paylaşmak istediklerini dile getirdi. Göktaş, KKTC'de yakın zamanda bir "sosyal hizmet merkezi" ve "aile destek merkezi" açmayı planladıklarını söyledi.

“Amacımız, engelli vatandaşlarımıza, kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik yürüttüğümüz politikalar ile tecrübelerimizi buraya da aktarabilmek.” diyen Göktaş, küresel firmalarla mücadelede Türkiye'nin, KKTC'ye destek vermeye devam edeceğini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel de, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ı kabul etti.

KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında her alanda tarihi ve köklü ilişkiler bulunduğunu belirten Göktaş, bu ilişkileri güçlendirmek ve geliştirmek için çalıştıklarını, bu kapsamda çocuk, kadın, engelli ve aile yapısını güçlendirme için de iş birliği yaptıklarını aktardı.

Başbakan Üstel de, heyeti KKTC’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve ortaya konan çalışmaların önemine işaret etti.